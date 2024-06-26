"الصحة" تحذر من أعراض الإجهاد الحرارى وضربات الشمس

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإصابة بالإجهاد الحراري بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الوقت الراهن.

وأشارت الوزارة، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الصداع، الدوخة، والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد، وفقدان الوعي.

وأوضحت الوزارة أنه في حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري على شخص، يتوجب اصطحابه سريعًا للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت أنه للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، يجب الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون، وغلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة، والاستعانة بالمراوح والمبردات وإعادة فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن، وعدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة إلا للضرورة.

وشددت على أنه في حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج من المنزل ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، واستخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.