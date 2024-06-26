الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. مفاهيم امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوى

امتحانات الصف الثالث
امتحانات الصف الثالث الثانوي

الثانوية العامة 2024.. يقدم كتاب مفاهيم امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوى دليل شامل لطلاب الثانوية العامة حول أهم التعريفات والخرائط والأفكار الرئيسية لدورس منهج التاريخ 2024، والتى تساعد طلاب الشعبة الأدبية على الإجابة النموذجية على الأسئلة لتحقيق أعلى الدرجات.

مفاهيم امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

ويتضمن امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الثانوى 46 سؤالا منها سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، بهدف قياس مستوى الطالب فى استذكار الأحداث التاريخية وأبطالها ووقت حدوثها بشكل مفصل، والقدرة على ربط الأحداث ببعضها البعض، واستنتاج الدروس المستفادة من تلك الأحداث.

وتساعد مفاهيم التاريخ طلاب الصف الثالث الثانوي، على استخراج نواتج التعلم المرجوة من دروس المنهج، حيث يقدم كتيب مفاهيم التاريخ 2024 للشعبة الأدبية، المكون من 30 صفحة، والذي أعدته وزارة التربية والتعليم وتسلمه للطالب في اللجنة الامتحانية للاستعانة به في الإجابات، لما يتضمنه من تواريخ وأفكار كل المنهج المقرر.

المراجعة النهائية لمادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر الدستور

التعليم تعلن مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

رابط تحميل كتاب مفاهيم التاريخ 

وللوصول إلى النسخة الأحدث من كتيب مفاهيم التاريخ للصف الثالث الثانوى، فقط كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ثم اختيار أيقونة مفاهيم الشعبة الأدبية، قم بعد ذلك باختبار المادة من الشريط الجانبى للكتيب، لتظهر أهم المفاهيم المتعلقة بمادة التاريخ من هنا.

وتقدم مفاهيم التاريخ معلومات هامة يحتاج إليها الطلاب، للفصول الثمانية لمادة التاريخ بشكل مفصل ودليل شامل لحكام مصر منذ الحملة الفرنسية وحتى الآن وتعريفات هامة لعدد من المصطلحات التاريخية.

امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوى

يؤدى طلاب الشعبة الأدبية البالغ عددهم 207 آلاف و685 طالبا وطالبة امتحان التاريخ يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجارى، حيث يستغرق امتحان التاريخ 3 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

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