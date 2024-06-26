المقاولون يبحث عن خليفة "صلاح والننى" خلال الاختبارات الخارجية بالمحافظات

شهدت اختبارات المقاولون العرب الخارجية المرحلة الثانية لها بمحافظة بني سويف، إقبالاً كبيرًا من قبل اللاعبين الذين يتطلعون للانضمام إلى صفوف فرق قطاع الناشئين بالنادي.



تأتي هذه الاختبارات كجزء من جهود المقاولون العرب لاستقطاب أفضل العناصر المميزة وإتاحة الفرص لهم للتطور والانضمام لفرق قطاع ناشئين المقاولون العرب.

وشكل يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين، عددًا من اللجان تم توجيهها على محافظات مصر من أجل البحث عن مواهب لضمهم لقطاع الناشئين بالمقاولون العرب أمثال محمد صلاح ومحمد الننى اللذين تم ضمهما في بداية المشوار لقطاع الناشئين بالمقاولون وخاضا التجربة الاحترافية من بوابة المقاولون ثم بازل السويسرى حتى وصل العالمي محمد صلاح لمحطته الحالية مع ليفربول ووصل محمد النني للأرسنال الإنجليزي.

رسميًا.. إدارة المقاولون العرب تطالب بإعادة لقاء بيراميدز

قدم المقاولون العرب احتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم، وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

وأبدى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب استياءه من الأخطاء التى يقع فيها المسئولون عن إدارة الكرة في مصر.

ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم.

خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط إلزامي، وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين، وظل ممنوعًا من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقًا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعًا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.