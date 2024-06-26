الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب جلال يعلن قائمة الدارويش لمواجهة المصري في ديربي القناة ببرج العرب..غدا

الإسماعيلي وفيوتشر
الإسماعيلي وفيوتشر

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، عن قائمة الدراويش للسفر إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي “ديربي القناة”، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

يواجه الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

 

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري بدوري نايل 

أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، حاتم سكر، عمـر السـاعي، محمد نصر، محمد بيومي، محمد دسوقي، عصام صبحي، هشام محمد، عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى، محمد خطار، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عبد الرحمن حمدي، مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصي، علي الملواني، ايريك تراوري.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري بدوري نايل 

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

ينقل ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، على الهواء مباشرة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يسبقه تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

 

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي، المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل، برصيد 31 نقطة، بواقع 7 انتصارات و10 تعادلات ومثلها هزيمة.

 

الإسماعيلي يسقط مودرن فيوتشر

اسقط الدراويش نظيره مودرن فيوتشر، في الجولة الماضية من مسابقة دوري نايل بهدف نظيف.

 

التعادل يحسم مواجهة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مواجهة الدور الأول من ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مواجهة الدور الأول من ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مواجهة الدور الأول من ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي.

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