الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

من هو جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس وماذا فعل؟

جوليان أسانج
جوليان أسانج

اعترف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الأربعاء، بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بنشر أسرار عسكرية أمريكية أمام محكمة أمريكية في جزر ماريانا الشمالية النائية، منهيا معركته القانونية الطويلة مع الحكومة الأمريكية. 

محاكمة جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

وانهار جوليان أسانج بالبكاء في قاعة المحكمة بعد أن منحه القاضي حريته، ثم استقل طائرة وعاد إلى موطنه أستراليا للمرة الأولى منذ نحو 14 عاما.

كان جوليان أسانج مسجونًا في المملكة المتحدة منذ عام 2019، وقبل ذلك، كان متحصنًا في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبع سنوات، حيث سعى للحصول على اللجوء السياسي لكنه فشل.

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ماذا فعل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس؟

أسس جوليان أسانج البالغ من العمر 52 عامًا موقع ويكيليكس، الذي نشر آلاف الوثائق السرية المسربة من مصادر بما في ذلك الحكومة الأمريكية والشركات الكبرى ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية.

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في فرجينيا لائحة اتهام لأسانج مؤسس موقع  ويكيليكس في عام 2019 بأكثر من اثنتي عشرة تهمة تزعم أنه حصل بشكل غير قانوني على معلومات سرية حول حروب أمريكا في أفغانستان والعراق ونشرها على موقع ويكيليكس. 

واتهمه الادعاء جوليان أسانج بتجنيد أفراد "لاختراق أجهزة الكمبيوتر والحصول بشكل غير قانوني على معلومات سرية والكشف عنها".

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت تسليم أسانج من المملكة المتحدة، وكان من الممكن أن يواجه حكمًا محتملًا بالسجن لمدة 175 عامًا في الولايات المتحدة إذا أدين.

لماذا كان جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس في المملكة المتحدة؟

تم القبض على جوليان أسانج في أبريل 2019 في سفارة الإكوادور في لندن، حيث كان يقيم منذ عام 2012.

وطلب اللجوء في السفارة لتجنب تسليمه إلى السويد بتهمة الاغتصاب التي نفاها - وادعى أنها حيلة لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

بعد إلقاء القبض عليه، حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا لانتهاكه شروط الكفالة، وظل في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ ذلك الحين. 

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ما هى الوثائق التي سربها جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس؟

نشر موقع ويكيليكس عشرات الآلاف من الوثائق، التي سرب مانينغ الكثير منها، والتي تتعلق بالحربين في العراق وأفغانستان.

وتضمنت الوثائق أدلة على مقتل عشرات المدنيين على يد الولايات المتحدة في حوادث لم يتم الإبلاغ عنها، وأن القوات العراقية قامت بتعذيب السجناء. 

كما تضمنت تفاصيل حول مطاردة أسامة بن لادن ومخاوف الناتو بشأن احتمال قيام باكستان وإيران بمساعدة طالبان في أفغانستان.

وفي وقت نشرها في عام 2010، انتقد البيت الأبيض في عهد أوباما نشر الملفات وقال إنها قد تعرض حياة الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة للخطر.

وفي عام 2016، سربت ويكيليكس حوالي 20 ألف رسالة بريد إلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية، بدا أن الكثير منها يُظهر الحدة تجاه المرشح الرئاسي الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز والمحاباة لهيلاري كلينتون. وقد أثارت هذه الرسائل مخاوف من أن أنصار ساندرز المنعزلين لن يدعموا كلينتون بمجرد فوزها بالترشيح.

ثم، قبل حوالي شهر من الانتخابات، قال موقع ويكيليكس إنه حصل على 50 ألف رسالة بريد إلكتروني من حساب رئيس حملة كلينتون، جون بوديستا، وبدأ في نشرها على دفعات. 

وقالت ويكيليكس إنها ستنشر المزيد من رسائل البريد الإلكتروني كل يوم حتى يوم الانتخابات.

وتطرقت رسائل البريد الإلكتروني إلى مجموعة من المواضيع، بما في ذلك كيفية التعامل مع المراسلات مع الرئيس أوباما على الخادم الخاص لهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، ونصيحة من جنيفر جرانهولم، التي شغلت منصب حاكمة ولاية ميشيجان من عام 2003 إلى عام 2010، حول الكيفية التي يمكن أن تفوز بها كلينتون.

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