برلمانى: تقليص الطعام فى سجون إسرائيل جريمة جديدة للاحتلال

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان مصادر داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تقليص الطعام داخل سجون الاحتلال للأسرى والمحتجزين، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمحتجزين والأسرى خاصة، مشيرًا إلى أنه يتم تقليص كميات الطعام إلى أقل من النصف، وبذلك يكون أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي.

وشدد "محسب"، على وجود تحرك عاجل من جانب المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والإنساني، لافتًا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وتنكيل واعتداءات جسدية شديدة القسوة، وإهمال طبي متعمد، وقتل بطيء.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الوجه القبيح للاحتلال

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الوجه القبيح للاحتلال، والذي حاولت على مدار عقود إخفائه، خلف روايات المظلومية، مطالبًا المجتمع الدولى بالعمل بجدية نحو إنهاء هذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وشدد النائب أيمن محسب على أنه لا استقرار في المنطقة والعالم إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الأمم المتحدة.

وكان قد قال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال طالت كل فئات الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة عبر"القاهرة الإخبارية": "3600 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، دون أي تهم.

ودعت حركة حماس، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب، ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيى".

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، بحسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.