الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024 جاء فيها:-

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسرنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التى ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين.

ومع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة، فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصرى يؤكدون أنهم فى مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذى كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائمًا حصن أمن وأمان لكل المصريين.

حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دومًا بنصره.

وكل عام وسيادتكم بخير،

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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