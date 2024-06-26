إحباط تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا بمطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة البلجيكية القادمة من مطار بروكسل اشتبه ضياء الدين صلاح مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى محمود مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف خلف الله أبوزيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عدد من قطع مخدر الحشيش وكمية من نبات الماريجوانا المخدر وزجاجة بلاستيك بها زيت الحشيش المخدر ملفوف بورق فويل الألومنيوم داخل حقيبة الراكب.

وقام بالجرد والتحريز مصطفي حسن وأيمن ربيع جبر بحضور مصطفي جنيدي من الأمن الجمركي.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 49 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.