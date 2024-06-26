الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأدلة واضحة:علينا أن نستثمر في الوقاية" رسالة البابا فرنسيس باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أجرى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المسيحيين في ساحة القديس بطرس. 

 استهلّ بابا الفاتيكان تعليمه الأسبوعي قائلًا:" نحتفل باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ١٩٨٧، وموضوع هذا العام : الأدلة واضحة: علينا أن نستثمر في الوقاية."
 

وقال البابا فرنسيس إن "إساءة استعمال المخدرات تُفقر كل جماعة تتمّ فيها، هي تُقلل من القوة البشرية والألياف الأخلاقية وتُقوِّض القيم المقدرة، وتُدمر الرغبة في العيش والمساهمة في مجتمع أفضل"، مضيفا أنه لنتذكر، في الوقت عينه، أن كل مدمن مخدرات "يحمل في داخله قصة شخصية مختلفة، علينا أن نسمعها، ونفهمها، ونحبها، وأن نشفيها وننقيها قدر الإمكان.


أضاف الأب الأقدس قائلا:" لا يمكننا أن نتجاهل النوايا والأفعال الشريرة لتجار المخدرات والمتاجرين بها. لقد استخدم البابا بندكتس السادس عشر كلمات قاسية خلال زيارة إلى جماعة علاجيّة: "أقول لتجار المخدرات بأن يفكروا في الأذى الذي يلحقونه بعدد كبير من الشباب والبالغين من جميع الطبقات الاجتماعية: سيطلب منهم الله أن يؤدوا الحساب على ما فعلوه. ولا يمكن أن تُداس الكرامة البشريّة بهذه الطريقة"."
 

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق الحد من الإدمان على المخدرات من خلال تحرير استهلاكها، كما تم اقتراحه، أو تم تنفيذه، في بعض البلدان. وبعد أن عرفتُ العديد من القصص المأساوية لمدمني المخدرات وعائلاتهم."
 

وقال إن إنتاج المخدرات والاتجار بها لهما أيضا تأثير مدمر على بيتنا المشترك. وعلى سبيل المثال، أصبح هذا الأمر واضحًا بشكل متزايد في حوض الأمازون. هناك طريقة أخرى أولوية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها وهي الوقاية، وهي تتمُّ من خلال تعزيز قدر أكبر من العدالة، وتربية الشباب على القيم التي تبني الحياة الشخصية والجماعيّة، ومرافقة الذين يواجهون صعوبات، ومنحهم الرجاء في المستقبل.
 

ووجه بابا الفاتيكان رسالة قائلًا:" أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إزاء الوضع المأساوي لإدمان المخدرات لملايين الأشخاص حول العالم، وإزاء فضيحة إنتاج هذه المخدرات والاتجار غير المشروع بها، “لا يمكننا أن نقف غير مبالين وعلينا التوعية بخطورتها.”

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان المسيحيين اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات إساءة استعمال المخدرات

مواد متعلقة

ردود أفعال متباينة من طلاب الثانوية بحلوان حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالبة: امتحان "الألمانى" فى مستوى الطالب المتوسط

الثانوية العامة 2024.. حرارة الجو لم تمنع أولياء الأمور من انتظار الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالب بالثانوية العامة: امتحان اللغة العربية فى مستوى "الدحيح" (فيديو)

الهدوء يسيطر على لجان امتحانات الثانوية العامة بحلوان

قرآن ومياه للتغلب على القلق.. أبرز المشاهد أمام لجان الثانوية العامة

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق المؤتمر السنوي لخدام المرحلة الإعدادية

"مُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانٍ" لقاء لأمناء الخدمة بأبو قرقاص

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة