الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ أسوان يشهد افتتاح مجمع النيابات الإدارية الجديد بالسادات (فيديو)

افتتاح مجمع النيابات
افتتاح مجمع النيابات الأدارية الجديد

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة العامة للنيابة الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، مجمع النيابات الإدارية الجديد بطريق السادات، فى إطار جهود الدولة لإضافة الصروح التي تعمل بدورها فى تحقيق العدالة بين المواطنين.

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمستشار شافعى صالح، ضمن مستشارى هيئة النيابة الإدارية، ورئيس نادى أسوان الرياضي، ولفيف من المستشارين بهيئة النيابة الأدارية، والقيادات القضائية، والأمنية، والأجهزة التتفيذية فى محافظة أسوان.

وحرصت موظفات النيابة الإدارية علي تقديم الترحيب أثناء فعاليات افتتاح المجمع الجديد، بـ3 لغات وهى الفرنسية والانجليزية والعربية، وذلك بحضور المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة العامة للنيابة الأدارية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولفيف من مستشاري هيئة النيابة الإدارية.

كلمة محافظ أسوان خلال افتتاح مجمع النيابات الأدارية الجديد 

من جانبه، رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بـ رئيس الهيئة العامة للنيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، مقدمًا خالص الشكر والتهنئة لرئيس الهيئة وجميع المستشارين على افتتاح المقار الجديد.

وأوضح محافظ أسوان أن هذا الصرح العظيم كنا نتمناه وأن كانت هناك مساهمة ومساعدة من المحافظة لاختيار عدة بدائل ولكنه كان الاختيار المقبول بينهم وأشرفت عليه النائبة غادة أبو زيد.

ولفت أن افتتاح مقار مجمع النيابات الإدارية الجديد ياتى ضمن إطار خطة الدولة للتوسع، ورؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى انشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية بما يوفر لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير وانتظام العمل.

واختتم اللواء أشرف عطية حديثه، بتقديم شكره لأعضاء ومستشارى النيابة الإدارية علي الدور الحيوي الذي تقوم به كأحد صروح العدالة داخل فى منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا لقيم العدل والقانون وهو ما يدفعنا لتوفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية توثيقًا لقيم العدالة.

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رئيس الهيئة العامة للنيابة محافظ أسوان افتتاح مجمع النيابات الإدارية فعاليات

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