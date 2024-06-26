الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "أوقاف سوهاج": المصريون سطروا ملحمة عظيمة فى ثورة 30 يونيو

وكيل أوقاف سوهاج
وكيل أوقاف سوهاج

شارك الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، فى فعاليات الندوة التى أقيمت بمركز النيل للإعلام بسوهاج فى إطار الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بحضور اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة نائبًا عن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وماهر عبدالخالق بالتربية والتعليم والدكتور على نور الدين، عميد كلية الدراسات الإسلامية كوكبة من الشخصيات العامة والتنفيذية وقادة فكر مديرية أوقاف سوهاج، وذلك تحت عنوان "ثورة ٣٠ يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن".  
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج خلال كلمته، أن مصر تحتفل بالذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو تلك الثورة العظيمة التى استطاع المصريون التغلب على الظروف التى كانت تمر بها البلاد ليعم الأمن والاستقرار جميع أنحاء البلاد.

كما أكد أن المصريين قد سطروا ملحمة عظيمة فى ثورة ٣٠ يونيو عندما قرر المصريون الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
فعاليات الندوة
الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف مركز النيل للإعلام اللواء علاء عبد الجابر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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