مصطفى بكرى: البلاد تحتاج إلى الاصطفاف الوطنى والحكمة للخروج من الأزمات الراهنة

جدد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب العهد بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات التي تواجه مصر من الداخل والخارج.

وقال “بكري” في كلمته أمام مجلس النواب اليوم في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، إن القائد الذي انتصر لإرادة الشعب في ٣٠ يونيو قادر على مواجهة الأزمات التي تواجه البلاد في الفترة الراهنة، طالما كان هناك مخلصون إلى جواره.

وقال بكري إذا كان الشعب المصري يعاني من العديد من الأزمات إلا أن الرئيس قطعا لن يترك هذه الأزمات دون حل، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى الاصطفاف الوطني والحكمة للخروج من الأزمات الراهنة.

وحيا مصطفي بكري القوات المسلحة في انحيازها للشعب وثورته الخالدة وإنقاذ البلاد من الفوضى والمخاطر.

ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب "كلمة" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو*

خلال الجلسة العامة للمجلس ( الأربعاء 26 يونيو 2024)

وجاء نص الكلمة كالآتي

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر؛

بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن.

إن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارًا جديدًا للعمل الوطني، بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية، أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها؛ فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

وتحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا.

وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

حفظ الله مصر ووفق قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحقيق خير البلاد والعباد.

وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.