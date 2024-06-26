الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ممنوعة في عربيتي».. شريف مدكور يعدّد مساوئ التدخين والمخدرات

شريف مدكور
شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا يوضح من خلاله أنه لم يتناول السجائر أو المخدرات طوال حياته.

وكتب مدكور منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه:"فخور إني عمري ما شفت المخدرات، ولا جربتها ولا في حياتي شربت حتى سجاير عادية".

أضاف: "حقيقي مش قادر استوعب الناس اللي بتشرب الحاجات دي!، مش متخيل إني أطلع دخان من بؤي وريحتي تبقا سجاير!، نعمة وفضل وطبعًا ممنوع تمامًا حد يدخن في بيتي أو عربيتي".

شريف مدكور الإعلامي شريف مدكور يتناول السجائر لم يتناول السجائر السجائر

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