اتحاد طلاب مدارس أسيوط يوزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة (صور)

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمشاركة طلاب اتحاد طلاب مدارس مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من اللجان على مستوى قرى ومراكز المحافظة، للتغلب على حرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة، وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية.



ووجه محافظ أسيوط، الشكر لطلاب الاتحاد وجميع المشاركين فى المبادرة وقيادات مديرية التربية والتعليم لتشجيع الطلاب وحثهم على تنفيذ مبادرات مجتمعية وخدمية، معلنًا دعمه الكامل لتفعيل المشاركة المجتمعية للكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم الاحتفالات والفعاليات المختلفة بالمحافظة وتنفيذ المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



التكاتف مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين



وناشد محافظ أسيوط الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية استكمالًا لدور الدولة والاجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما أعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل للمبادرات المجتمعية وتحفيز الطلاب على تعميم تلك المبادرات تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ونشر ثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وحثهم على المشاركة في المبادرات الخاصة بالتجميل والنظافة وتطوير القرى والميادين بالمحافظة.



وأكد على أهمية نشر الثقافة وتوعية الطلاب بالمشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وخطط التنمية من خلال الزيارات الميدانية والرحلات لأهم المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من انجازات في كافة القطاعات وتنمية حقيقية ومستدامة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، ومشاهدة حجم الإنجازات على أرض الواقع وأهمية تلك المشروعات.

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