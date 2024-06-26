"بدون تهم".. رئيس نادى الأسير الفلسطينى: 3600 معتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

قال عبدالله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملات اعتقال طالت كل فئات الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة عبر"القاهرة الإخبارية": "هناك 3600 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، دون أي تهم".

ودعت حركة حماس إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضافت: "ندعو إلى تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية، لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى".

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف تجاه مزارعين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى الـ24 ساعة الماضية 4 مراكز إيواء في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رءوس ساكنيها، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، بحسب معطيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.