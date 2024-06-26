الاحتلال: إصابة 14 جنديًا خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة، من بينهم 13 في المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات ومدينة الزهراء شمال وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.