الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال: إصابة 14 جنديًا خلال 24 ساعة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة، من بينهم 13 في المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات ومدينة الزهراء شمال وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

القاهرة الإخبارية الاحتلال المعارك اصابة قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدة كفر شوبا فى الجنوب اللبنانى

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يُطلق النار صوب المناطق الجنوبية من مدينة غزة

عائلات المحتجزين: نطالب بصفقة تبادل.. وندعو الحكومة للالتزام بالمقترح الذى قدمته

وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: الاحتلال انتهك القوانين الدولية وهدم المنشآت المدنية فى غزة

البشتاوى: قرار المحكمة العليا فى إسرائيل بوجوب تجنيد طلاب المدارس الدينية جاء مفاجئًا

المنظمات الأهلية بفلسطين: الأوضاع تزداد خطورة على كافة الأصعدة يوميا

محمود بسيونى: أزمة انقطاع التيار الكهربائى عالمية بسبب ارتفاع الحرارة

جمال التهامي: توجيهات الرئيس بحل أزمة الكهرباء تؤكد شعوره بمعاناة المواطن

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة