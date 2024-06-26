ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات لـ9 شهداء

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شـهداء.

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه شاطئ مخيم النصيرات ومدينة الزهراء شمال وسط قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 264 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.