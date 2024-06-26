من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

كثف الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالى، اتصالاته مع اللاعبين الكبار الذين وقع عليهم الاختيار في القائمة الأولية، بهدف الاستقرار على الثلاثى الكبار الذين سيتواجدون في القائمة النهائية للفراعنة في أوليمبياد باريس 2024.

اعتذار محمد صلاح وتريزيجيه

وتلقى "ميكالي" اعتذارًا رسميًا من جانب محمود حسن تريزيجيه، واعتذارًا شفهيًا من محمد صلاح عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد، الأمر الذي وضع المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى حيرة من أمره قبل حسم القرار النهائي بشأن اختيار الثلاثي فوق السن.

وضمت القائمة الأولية التي اختارها ميكالي 10 لاعبين فوق السن، هم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي 3 يوليو المقبل، على أن تضم 18 لاعبًا من بينهم الثلاثة فوق السن، ويتم تسجيل 4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية؛ تحسبًا لتعرض أي لاعب للإصابة من بين القائمة النهائية.

واستقر ميكالي على ضم الثلاثي محمد عبدالمنعم وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، في حال موافقة الأهلي على ضم الثنائي "عاشور" و"عبدالمنعم".

وأوقعت قرعة أوليمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في مجموعة متكافئة نسبيًا، والتي تضم منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويعد المنتخب الأوليمبي أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأوليمبياد، وهو الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 13 مرة من قبل.

وكان منتخب مصر الأوليمبى قد تأهل للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 المقبلة؛ وذلك بعد احتلاله وصافة بطولة أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا، وتأهل معه المغرب ومالى وغينيا ممثلين عن إفريقيا.