القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة جوية على بلدة كفر شوبا فى الجنوب اللبنانى

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة كفر شوبا في الجنوب اللبناني.

في سياق آخر، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة العديسة لجهة كفر كلا، بالتزامن مع قصف فوسفوري يستهدف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام.