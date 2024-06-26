تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس فى التجمع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بمنطقة التجمع الخامس لجلسة 18 أغسطس المقبل، لحضور المتهم من محبسه.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، والمستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.



كانت النيابة العامة أحالت سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



يشار إلى أنه في صباح الخامس عشر من مايو الماضي، أخطرت النيابة العامة بحادث دهس سائق معدة ثقيلة لودر، لمهندس بموقع بناء تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.



بينما أفاد عدد من شهود العيان على الواقعة خلال التحقيقات، بأن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودر يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحد، ولم يسبق رؤية حوار يجري بينه وبين المجني عليه، ولم تحدث أي مشادة بينهما.



وتابع الشهود: تناهى إلى سمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مرات متتابعة، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.



وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقر بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.