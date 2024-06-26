أسهل المأكولات التي تصلح لاصطحابها في المصيف

عند التخطيط لقضاء عطلة على شواطئ مصر الجميلة، من المهم اختيار المأكولات التي تكون سهلة التحضير والنقل، وتناسب الأجواء الصيفية الحارة، ويجب أن تكون هذه المأكولات خفيفة وصحية، ومغذية لتوفير الطاقة اللازمة للاستمتاع بالرحلة.

لذلك يقدم الدستور قائمة ببعض المأكولات التي تصلح لاصطحابها في المصيف وهي:

السندويشات

سندويشات الفول والطعمية: الفول والطعمية من الأكلات المصرية الشهيرة والمحببة للجميع، يمكن تحضير سندويشات الفول والطعمية بسهولة باستخدام خبز البلدي وإضافة الطحينة والخضروات الطازجة.

سندويشات الجبن: سندويشات الجبن خيار بسيط وسريع، يمكن استخدام أنواع مختلفة من الجبن مثل الجبن الرومي أو الأبيض وإضافة الخيار والطماطم للحصول على نكهة منعشة.

سندويشات البانيه أو التونة: تعتبر سندويشات البانيه أو التونة خيارًا رائعًا لأنها لا تحتاج إلى التبريد لفترات طويلة ومن السهل تحضيرهما مسبقا، ويمكن اضافة الخس والطماطم للحصول على طعم منعش.



السلطات

سلطة الفتوش: تعتبر سلطة الفتوش من السلطات الشهية والمناسبة للصيف، تتكون من الخضروات الطازجة مثل الخيار، الطماطم، الفجل، البقدونس، والخبز المحمص، مع صلصة الليمون وزيت الزيتون.

سلطة الحمص: سلطة الحمص خيار صحي ولذيذ، ويمكن تحضيرها باستخدام الحمص المسلوق، الطماطم، البصل، البقدونس، وزيت الزيتون.

الفواكه: الفواكه هي الخيار الأمثل لوجبة خفيفة وصحية في المصيف، فالفواكه الموسمية في مصر مثل البطيخ، العنب، المانجو، والتفاح توفر الانتعاش والطاقة. يمكن تقطيع الفواكه وتعبئتها في حاويات محكمة الإغلاق للحفاظ على طزاجتها.

المكسرات والمقرمشات: المكسرات والمقرمشات مثل الفول السوداني، اللوز، والفستق هي وجبات خفيفة مغذية وسهلة النقل، يمكن تناولها في أي وقت لتجديد الطاقة.

الحلوى

الغريبة: الغريبة من الحلويات المصرية التقليدية التي يمكن تحضيرها مسبقًا واصطحابها في المصيف، حيث تحتفظ بطعمها وقوامها لفترة طويلة.

القطايف بالجبن أو المكسرات: يمكن تحضير القطايف وحشوها بالجبن أو المكسرات، ثم تناولها كوجبة خفيفة أو حلوى في المصيف.