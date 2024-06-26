حارص: دعم الاستثمار المحلى والأجنبى وتمكين القطاع الخاص على رأس أولويات الحكومة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها عديد من الملفات الهامة والملحة والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مطالبًة الحكومة الجديدة بالتركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية ووتوفير مسارات واضحة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي بخطط فعالة وقوية في ضوء رؤية مصر 2030.

على الحكومة أن تحذو حذو الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضحت "حارص" في تصريحات لها اليوم، أنه على الحكومة أن تحذو حذو الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفئات الأولى بالرعاية واستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الدولة الديمقراطية المتقدمة الحديثة التي ينشدها المصريون، في ضوء ما ترنو إليه الجمهورية الجديدة لدعم بناء الإنسان المصري، خاصة دعم قطاعي التعليم والصحة من خلال الاستثمار في البشر لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى العمل على تعزيز المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتكون أولوياتها الحفاظ على الأمن القومي المصري.

تطلعات وآمال الشعب

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعات وآمال الشعب المصري ملتزمة بالأهداف التي حددها الرئيس السيسي عند تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بما يشمل مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، إلى جانب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وطالبت الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددًة على أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة في ضوء قيادة سياسية حكيمة تقف في صف المصريين.