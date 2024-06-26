"حياة كريمة" تطلق أكبر حملة لترشيد الطاقة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل تأثير كبير".

وتعد الحملة الأضخم من نوعها في مصر، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على سلوكيات وممارسات مستدامة.

وقالت السيدة ياسمين مصطفى، المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة: "إن الحملة تهدف في إطار رؤية مؤسسة حياة كريمة إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة. ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستلقى الدعم والاهتمام من جميع أفراد المجتمع المصري".

حيث تنطلق حملة "استهلاك أقل تأثير كبير" من مختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات التعليمية والتجارية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية البيئية التي تشمل:

حملات إعلامية: عبر وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقديم نصائح عملية للمواطنين حول كيفية تحقيق الاستدامة في حياتهم اليومية.

ورش عمل: تنظم المؤسسة ورش عمل تدريبية وندوات توعوية للأطفال والشباب لزيادة الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على الطاقة وممارسات البيئة المستدامة.

مسابقات وجوائز: تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة، من خلال مسابقات وجوائز تخصصها المؤسسة للمبادرات البيئية المتميزة.

تأتي الحملة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغير المناخي، وتعزيز دور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.

وفي السياق، دعت مؤسسة حياة كريمة جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة. وأكدت أنه التغيير الإيجابي الذي نسعى له جميعًا.