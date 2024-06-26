الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لارتفاع أمواج البحر.. مرسى مطروح تحذر المصطافين من السباحة فى الشواطئ المفتوحة

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بالأبيض- وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر، اليوم الأربعاء، نظرًا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر، فعلى الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديًا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

- الشواطئ المفتوحة

 

وأعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كل الخدمات وهي "روميل- البنست- النخيل- بحيرة كليوباترا- الليدو- مطروح العام- الغرام- مينا حشيش- علم الروم". 

- المزارات

 

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام، وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة، مشددًا على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا، وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع.

- تعليمات رؤساء الشواطئ

ووجه جاب الله رؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية على البحر، للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونوه وشدد على أنهم غير مسئولين تمامًا عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا توجد بها خدمات أو مسئولون للشواطئ بمدينة مرسي مطروح، قائلًا: ونتمني لضيوف المدينة ولكم قضاء وقت ممتع.

- تقارير المرور الميداني

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر، من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار، ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

مدينه مرسي مطروح عدم ممارسة السباحة عدم استقرار حالة البحر رواد الشواطئ مطروح

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