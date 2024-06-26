"تموين الإسكندرية" يوفر الخدمات لمشروع بدائل العشوائيات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع بدائل العشوائيات، وذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب والجمرك والدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة.

كما أصدر تعليمات مشددة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع التموينية.

وتهتم جميع أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف آلى وكذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل ١٠٠٠٠ رغيف لكل منفذ تقريبا.

كذلك جرى توفير السلع التموينية من خلال مجمع إليكس ومنفذين من منافذ مشروع جمعيتى وكذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية، وكذلك رصد أى نقص أو عجز فى القطاع التموينى لرفع تقرير فني لينال المواطن المصرى حياة كريمة هذا وما زالت المتابعات اليومية مستمرة لتوفير الأمن الغذائى بمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية والاستقرار بهذه المناطق.



