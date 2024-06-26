هدف الأهلى.. مهاجم الأردن يقترب من الدورى السعودى

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني، وهدف الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "استاد الدوحة" القطرية، إن الأردني يزن النعيمات أنهى عقده مع النادي الأهلي القطري ليقترب اللاعب من الانتقال إلى وجهة جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن النعيمات قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أكدت بعض المصادر انتقاله إلى فريق الرائد ليخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد أن تلقى أكثر من عرض على هامش تألقه في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول وجهة النعيمات المقبلة، لكن حتى اللحظة فإنه بات أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان النعيمات انتقل قبل موسمين للأهلي قادمًا من فريق سحاب، حيث سجل تألقا واضحا مع العميد خلال المنافسات المحلية.

ولعب النعيمات كذلك دورًا مهمًا في قيادة منتخب النشامى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته السابعة بعد الفوز في آخر مباراة على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

وبدأ يزن النعيمات مسيرته الكروية مع فريق سحاب؛ حيث استطاع أن يخطف الأنظار كمهاجم مميز يمتلك الحس التهديفي، ليقوم نادي الأهلي القطري بشراء عقده نظير 700 ألف يورو.