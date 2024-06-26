الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدف الأهلى.. مهاجم الأردن يقترب من الدورى السعودى

النعيمات
النعيمات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني، وهدف الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "استاد الدوحة" القطرية، إن الأردني يزن النعيمات أنهى عقده مع النادي الأهلي القطري ليقترب اللاعب من الانتقال إلى وجهة جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن النعيمات قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أكدت بعض المصادر انتقاله إلى فريق الرائد ليخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد أن تلقى أكثر من عرض على هامش تألقه في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

وينتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل حول وجهة النعيمات المقبلة، لكن حتى اللحظة فإنه بات أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان النعيمات انتقل قبل موسمين للأهلي قادمًا من فريق سحاب، حيث سجل تألقا واضحا مع العميد خلال المنافسات المحلية.

ولعب النعيمات كذلك دورًا مهمًا في قيادة منتخب النشامى للدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته السابعة بعد الفوز في آخر مباراة على المنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

وبدأ يزن النعيمات مسيرته الكروية مع فريق سحاب؛ حيث استطاع أن يخطف الأنظار كمهاجم مميز يمتلك الحس التهديفي، ليقوم نادي الأهلي القطري بشراء عقده نظير 700 ألف يورو.

النعيمات يزن النعيمات يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني الاهلى الدوري السعودي

مواد متعلقة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة