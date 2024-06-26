الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للطفولة" يعقد اجتماعًا لمديري برامج المجلس لمتابعة تنفيذ خطة العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع مديري البرامج التي يعمل عليها المجلس، بهدف متابعة سير العمل وما تم انجازه خلال السنة المالية السابقة وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، ياتى هذا فى إطار الخطة الوطنية الاستثمارية للدولة.

واستهلت "السنباطي"، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة السابقة على جهودها الحثيثة في ملف حقوق الطفل خلال فترة رئاستها للمجلس.

كما رحبت "السنباطي"، بالحضور من مديري البرامج، مؤكدة على توسيع النطاق الجغرافي للعمل بالبرامج ليشمل أغلب محافظات الجمهورية مع استهداف قرى حياة كريمة والمناطق الأولى بالرعاية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى توفير حياة كريمة للأطفال وأسرهم لتحقيق الرعاية والحماية لهؤلاء الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور كحقه في التعليم والرعاية الصحية والأسرية، فضلا عن رفع وعي الأهالي والأسر ومقدمي الرعاية بالقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال كالعنف والإساءة والاستغلال.

مبادرة تمكين الفتيات

وأشارت "السنباطي"  إلى أهمية المتابعة والتقييم وقياس الاثر من كافة الأنشطة التي ينفذها المجلس مع التقييم المرحلي لكافة البرامج طبقا للخطة التنفيذية ومؤشرات القياس، مؤكدة على أهمية العمل على مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التي تحظى برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، نظرا لأهميتها في ضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن النفس والمشاركة، فضلا عن أهمية العمل على مبادرة "تمكين الطفل المصري" والتي سيتم تنفيذها تحت شعار "بكرة بينا" والتي تهدف إلي رفع وعي الأطفال بحقوقهم، وخلق بيئة داعمة للأطفال بالإضافة إلى تمكينهم في العديد من المجالات، مؤكدة على أهمية تأهيل النشء الصغار ليكونوا قادة المستقبل، فالعنصر البشري والاستثمار فيه هو الثروة الحقيقة التي ستقود عجلة التنمية.

وناقشت "السنباطي" أولوية العمل على التوسع فى إنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتيسير العمل في كافة المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء لجان تنفيذية دائمة تختص بإدارة ومتابعة الملفات والقضايا التي يعمل عليها المجلس. بهدف سرعة التدخلات وتقديم كافة سبل الدعم للاطفال.

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واستعرض مديري البرامج من خلال عروض تقديمية آلية العمل والخطة المستقبلية لكل برنامج، كما تم ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم، ومن جانبها أكدت " السنباطي" على تقديم كافة سبل الدعم لتزليل اى عقبات لاعلاء المصلحي الفضلي للطفل من خلال إيجاد حلول سريعة وعاجلة.

ومن جانبها أعربت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بالعمل مع فريق المجلس مؤكدة على أهمية تضافر الجهود والتعاون وتقديم كافة سبل الدعم والخبرات، لافتة إلى اهمية تشكيل مرصد إعلامي قوي يختص بمتابعة كافة المواد الاعلامية سواء عبر وسائل الاعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي لرصد كافة الانتهاكات ضد الاطفال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

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القومى للطفولة والامومة خطة العمل حياة كريمه المجتمعات العمرانية الجديدة سبل الدعم للاطفال

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