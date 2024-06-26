تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القاعة المجهزة باستاد الإسكندرية تستقبل الطلبة والطالبات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً، ويتم دخول الطلاب بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

كما أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كما أعلن عدد من كنائس الإسكندرية عن فتح القاعات الخدمية التابعة لهم، لطلبة وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب ومساندتهم خلال أيام الامتحانات، حيث انطلقت المبادرة من كنيسة القديسة مارينا الدولي، وانضم إلى المبادرة عدد كبير من الكنائس بالإسكندرية بلغت أكثر من 15 كنيسة.



جاءت أبرز الكنائس التي أعلنت عن فتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة (كنيسة القديسة مارينا والبابا كيرلس السادس بالدولي- العذراء شارع سيف- الأنبا اثناسيوس في السيوف- العذراء العصافرة- الملاك ميخائيل بمصطفى كامل- كنيسة العذراء سموحة- كنيسة مارجرجس باكوس- كنيسة العذراء ومارجرجس في غبريال- كنيسة العذراء محرم بك- كنيسة الملاك رافائيل غيط العنب- كنيسة مارجرجس غيط العنب- كاتدرائية العذراء ومارمينا كينج مريوط- كنيسة العذراء والشهدين بالعامرية- كنيسة الملاك رافائيل في العجمي- الكنيسة الإنجيلية سيدي بشر- الكنيسة الإنجيلية العطارين).