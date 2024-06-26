الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لو مسافر قريب.. نصائح للعناية بالشعر خلال التواجد على البحر

العناية بالشعر
العناية بالشعر

يشعر المصيفون براحة ومتعة كبيرة خلال التواجد على شاطئ البحر، لكنه يمكن أن يتسبب أيضًا في إلحاق الضرر بشعرك إذا لم تعتني به بشكل صحيح. فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على صحة شعرك خلال التواجد على الشاطئ، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي.

ما مدى فاعلية عامل النمو لتجديد الشعر فى علاج تساقط الشعر؟

 

الحماية من الشمس
 

ارتداء قبعة: ارتداء قبعة واسعة الحواف يمكن أن يحمي شعرك وفروة رأسك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.


استخدام واقي الشمس للشعر: هناك منتجات مخصصة لحماية الشعر من الشمس، مثل البخاخات والكريمات الواقية.

الترطيب
 

الزيوت الطبيعية: تطبيق زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان قبل الذهاب إلى الشاطئ يمكن أن يساعد في حماية الشعر من الجفاف.
 

بلسم الشعر: استخدمي بلسمًا مرطبًا بعد السباحة في البحر للمساعدة في ترطيب شعرك ومنع تشابكه.

الحماية من الماء المالح
 

غسل الشعر بالماء العذب: اغسلي شعرك بالماء العذب قبل وبعد السباحة في البحر. هذا يساعد في تقليل امتصاص الشعر للماء المالح.
 

استخدام قبعة السباحة: ارتداء قبعة السباحة يمكن أن يوفر طبقة حماية إضافية لشعرك من الماء المالح.

 

العناية بعد السباحة
 

الشامبو المناسب: استخدمي شامبو مخصص لإزالة الملح والكلور من شعرك.
 

العلاج بالزيوت: بعد الشامبو، يمكنك استخدام زيت مغذي للشعر للمساعدة في إعادة ترطيب الشعر ومنع تقصف الأطراف.

 

تجنب أدوات التصفيف الحرارية
 

تقليل استخدام الحرارة: حاولي تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل المكواة ومجففات الشعر، حيث أن الشعر يكون أكثر عرضة للتلف بعد التعرض للشمس والملح.

 

تسريحات الشعر الواقية
 

الضفائر والكعكات: تسريحات الشعر مثل الضفائر والكعكات يمكن أن تساعد في تقليل تعرض الشعر للعوامل الخارجية وتحافظ عليه مرتبًا.

النظام الغذائي الجيد
 

تناول الطعام الصحي: تأكدي من تناول غذاء متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مثل فيتامين E والبيوتين.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بوقتك على الشاطئ دون القلق بشأن صحة شعرك، تذكري دائمًا أن العناية الوقائية هي المفتاح للحفاظ على شعر صحي ولامع طوال فصل الصيف.

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