الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل دعوى إقرار عيد الأب لـ22 يوليو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت  هيئة المفوضين بالدائرة الأولى حقوق وحريات بـمجلس الدولة، تأجيل دعوى تحديد عيد للأب في مصر لـ 22 يوليو، لكتابة وتقديم تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 69930 لسنه 78 ق، مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

جاء ذلك في الدعوى رقم 69930 لسنه 78 ق، مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال ياسر التركي صاحب دعوى عيد الأب في مصر، إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة. 

وطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 حيث إن الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم كلاهما معا، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (وبالوالدين إحسانا)، كما ورد في الإنجيل المقدس (أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض).

هيئة المفوضين تأجيل عيد للأب رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي ياسر التركي

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