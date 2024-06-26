الحكومة اللبنانية: يجب وقف أطماع إسرائيل وعدم توريط لبنان فى صراعات إقليمية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم إنه يتعين على لبنان أن يبقى بعيدًا عن تحولات المنطقة إلى ساحة للصراعات المسلحة، مشددًا على ضرورة وقف أطماع إسرائيل التوسعية وحث الأطراف الإقليمية على احترام سيادة لبنان.

وأضاف ميقاتي في بيان له: "نحن نسعى إلى استقرار دائم في لبنان، ويجب أن لا تكون مصالحنا مرهونة بالصراعات البالغة التعقيد والحروب الدائمة التي لا تنتهي".

وأشار ميقاتي إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، وتؤكد ضرورة حماية المدنيين وتأمين الحدود اللبنانية بفعالية.

وتأتي تصريحات ميقاتي في سياق التوترات الأخيرة في المنطقة، حيث استمر العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، مما أسفر عن تصاعد التوترات الإقليمية.

التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

فيما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خط الكهرباء الذي يغذي نهر الليطاني في بلدة الطيبة جنوب لبنان، بعد صيانة شركة الكهرباء له مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة العديسة لجهة كفركلا، بالتزامن مع قصف فوسفوري يستهدف منطقة مطل الجبل في بلدة الخيام.