الآن متاح.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024 برقم الجلوس

يشغل بال طلبة الدبلومات الفنية 2024، كافة المجالات سواء كانت تجارية، صناعية، زراعية فندقية، بجميع المحافظات، معرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024 عبر جوجل، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني تفعيل رابط النتيجة للدبلوم التجاري عقب عيد الأضحى المبارك.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024

وتقدم «الدستور» في هذه السطور القادمة، نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2024، وخطوات الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 سيتم فور الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك لشهر يونيو الحالي، وبعد الانتهاء من كافة عمليات مراجعة الدرجات وخلال الوقت المحدد لاعتمادها، وذلك يكون قبل أن سينتهي شهر يونيو الحالي كما يكون هو معتاد بالسنوات الماضية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وسوف يتم إعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية التجارية 2024 ويكون من قبل كل مديرية تعليمية، ثم سوف يتم مباشرة إدراج نتيجة الطلاب بشكل إلكتروني وإتاحة الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، وذلك يكون من خلال رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلوم التجاري 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة يتم الاستعلام عنها من خلال استخدام رقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم، وسيتم ذلك ويكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من هنا. يتم تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي. وبعدها سيتم كتابة بيانات الطالب. ثم تسجيل رقم جلوس الطالب. بعد ذلك يتم تحديد محافظة الإقامة. تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب. واخيرا قم بالضغط على استعلام.

وهكذا سوف تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل مع التحديد للمجموع الكلي والنسبة المئوية.

طلاب الدبلومات الفنية 2024

وينتظر عدد 815 ألف طالب وطالبة، بالدبلومات الفنية 2024 «دبلوم صناعي، دبلوم تجاري، دبلوم زراعي، دبلوم فندقي»، وذلك يكون بالإضافة إلى عدد “ 3100 ” طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن موعد إعلان النتيجة.