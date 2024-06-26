الأوقاف تعقد 450 ندوة علمية ضمن برنامج " أذكار اليوم والليلة"

نظمت وزارة الأوقاف، 450 ندوة عن أذكار اليوم والليلة بجميع مساجد الجودة بالمديريات الإقليمية، بمشاركة عدد كبير من العلماء، فى إطار دورالوزارة الدعوي، وفي ضوء جهودها لرفع الحس الإيماني للمواطنين، والتبصرة بصحيح الدعاء وما أثر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) منه.

وتم تنظيم الندوات على النحو التالى:

في مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)، وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الرشد بالعجوزة، ومسجد الحصري بأكتوبر، وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الرحمن الرحيم – منشية النور، ومسجد الواحد الأحد ( الحي التاسع )، وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الحق المبين ببشائر الخير ٣، ومسجد السلام بالعامرية، وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد بلال بن رباح بمدينة مطروح، ومسجد العوام بشارع الكورنيش بمطروح.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد النصر - العريش، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد التقوى، ومسجد الرحمن، وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد زاد المعاد - العاشر من رمضان، ومسجد الإمام عبد الحليم محمود، وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الرضوان بفيديمين - سنورس، ومسجد النصر طامية.

ندوات الأوقاف العلمية

في مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد عبدالفتاح يوسف الكبير -ببا، ومسجد فاطمة الزهراء بندر ناصر.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد البقلي- منطقة سيد أسيوط، ومسجد الهدى- بمدينة أسيوط الجديدة.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد ناصر 23يوليو بقنا، ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد سيدي أبو الحجاج- بندر الأقصر، ومسجد خاتم المرسلين- طيبة الجديدة.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الميناء الكبير الغردقة، ومسجد المركز الإسلامي سفاجا.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد المطار بأسوان، ومسجد الرحاب بكيما.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد المجمع الاسلامي بالخارجة، ومسجد الاستقامة بالخارجة.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد العارف بالله بسوهاج، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الكبير / الرياينة / قطور، ومسجد أبو بكر الطريني (المحلة الكبرى).

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الفتح الاستاد بكفر الشيخ، ومسجد الكبير بالعيسوية.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد المصطفى الملك عبدالله، ومسجد عمر بن الخطاب الصفا.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد العباسي - ش محمد علي، ومسجد التوفيقي - ش التلاتيني.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الرحمة برأس البر، ومسجد الكبير بكفر البطيخ.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الروضة بميت غمر، ومسجد الجوهرة بالمنصورة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الأنصار –شبين الكوم، ومسجد الهداية- الشهداء.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، ومسجد السلام بحي السلام.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوة العلمية بعدد من المساجد منها مسجد الملاطية - مغاغة، ومسجد الحيني – مطاي.