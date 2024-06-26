الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ مناخ: الأنشطة البشرية المخالفة للطبيعة تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المناخ شىء أساسي للحياة على كوكب الأرض وهو يؤثر ويتأثر بالأنشطة البشرية، لافتًا إلى أن الأنشطة البشرية المخالفة للطبيعة تؤثر سلبًا على كوكب الأرض وتؤدي للتغيرات المناخية.

وأضاف علي قطب، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث من كوارث طبيعية لا يستطيع الإنسان التدخل فيها نتيجة لتأثيرات التغيرات المناخية، مستشهدًا بالحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حرائق الغابات تتضاعف لأول مرة منذ 20 عامًا

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه التغيرات تحدث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة في كثير من دول العالم، مما يؤدي إلى اشتعال حرائق الغابات نتيجة لزيادة نسب الأكسجين، وهو ما يساعد على اشتعال حرائق الغابات، وهو ما يؤدي لانتشار هذه الحرائق بسرعة البرق.

وأوضح أن ما يقوم به الإنسان من أنشطة بشرية باستخدام الوقود الأحفوري واحتراق الأقمار الصناعية بعد فترات في المدار الجوي فيؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، وهو ما ينعكس على المسطحات المائية ويؤثر في نسب التغيرات المناخية.

أستاذ مناخ درجة حرارة الأنشطة البشرية حرائق الغابات لتغيرات المناخية

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