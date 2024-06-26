الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يتابع التحضيرات الخاصة باستضافة المنتدى الحضرى العالمى

صورة خلال الاجتماع
صورة خلال الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الاهتمام بمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والمقرر أن تستضيفه القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وذلك بالنظر لما ستتم مناقشته خلال كل فعالياته من موضوعات وملفات تتعلق بإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وعلى مختلف الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية، حيث ترتكز أعمال هذه الدورة حول الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في متابعة مختلف الأعمال والإجراءات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية والإعداد الموضوعي المتعلق باستضافة فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا للانتهاء من تلك الترتيبات اللازمة وفقا للتوقيتات المقررة، وبما يضمن ظهور المنتدى بالصورة المشرفة التي تعكس قدر مصر ومكانتها وقدرتها على تنظيم مثل تلك الفعاليات الدولية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عرضًا حول جهود متابعة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة لعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

فيما تناول السفير عاطف سالم الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية للتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب جهود التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، في إطار الإعداد الموضوعي للمنتدى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اجتماعا اليوم التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدي الحضري العالمي WUF12

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