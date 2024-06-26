الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عائلات المحتجزين: نطالب بصفقة تبادل.. وندعو الحكومة للالتزام بالمقترح الذى قدمته

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين الإسرائيليين

طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بعقد صفقة تبادل؛ داعية الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالمقترح الذي قدمته؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن بعض الوزراء يطالبون باستمرار العملية العسكرية في غزة، ونحن ندعو إلى تنفيذ صفقة تبادل.

وأوضح عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن الوقت ينفد وفي كل دقيقة تصل إلينا أخبار سيئة عن حياة أبنائنا.. لذلك نريد صفقة تبادل الآن.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن إسرائيل لن تتعافى إلا إذا كانت هناك صفقة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أنه إذا اقترحت الحكومة الإسرائيلية حربًا لا نهائية فعلينا أن نعمل على استبدالها بحكومة أخرى.

القاهرة الإخبارية صفقة تبادل بالمقترح الحكومة عائلات المحتجزين العملية العسكرية غزة

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