الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الموسيقى في مصر القديمة".. معرض أثري مؤقت بمتحف تل بسطا

جريدة الدستور

بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي، افتتح قسم المعارض المؤقتة بـ متحف تل بسطا، في شهر يونيو 2024، معرضًا تحت عنوان "الموسيقى في مصر القديمة".

"الموسيقى في مصر القديمة".. معرض أثري مؤقت بمتحف تل بسطا

وبحسب إدارة المتحف، إنه أهتم المصريين القدماء بالموسيقي وتعددت الآلات الموسيقية مثل الدف والطبول والشخشيخة "الصلاصل" وكان لها دور كبير في الشعائر الجنائزية.

ويعرض متحف تل بسطا، في معرضه الأثري المؤقت "الموسيقى في مصر القديمة"، مجموعة من القطع الآثرية الخاصة بالموسيقى وأهمها وجه حتحور والشخشيخة وتمثال للمعبودة باستت وهي تمسك الشخشيخة.

ويشمل المتحف الذي يقع في منطقة "تل بسطا" الأثرية بالزقازيق، مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ محافظة الشرقية عبر العصور، أبرزها  أعمال الحفائر التي تقوم بها البعثات المصرية والأجنبية بالمحافظة بوجه عام، وفي منطقة تل بسطا على وجه الخصوص.

txt

مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية يكشف لـ "الدستور" أكاذيب الأفروسنتريك

txt

موعد وأسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية طوال إجازة عيد الأضحى

"الموسيقى في مصر القديمة".. معرض أثري مؤقت بمتحف تل بسطا

الموسيقى في مصر القديمة

ومنذ فجر التاريخ، عرفت الحضارة المصرية القديمة، الموسيقى، وعزفت  سيمفونية موسيقية متفردة وملهمة، مُخلدةً إبداعها على جدران المعابد، ومدونة ألحانها ،كشواهد حية على أهمية الموسيقى في حياة المصريين القدماء، فلم تكن الموسيقى مجرد نغمات تُطرب الأسماع في الحضارة المصرية القديمة، بل لغة تُعبر عن مختلف جوانب الحياة، فقد ارتبطت الموسيقى بالطقوس الدينية، والاحتفالات الملكية، وحتى الأعمال اليومية من عبادة وطقوس،.

وكذلك فى الحفلات والأعياد والولائم، واحتفالات النصر من صور بعض الجنود وهم يدقون الطبول وينفخون فى الأبواق، هذا وارتبطت المعبودة «حتحور» ارتباطًا وثيقًا بالموسيقى، وكانت تلقب بسيدة الموسيقى في مصر القديمة.

 متحف تل بسطا

عن متحف تل بسطا

ويضم المتحف مجموعة متنوعة من الآثار، منها التماثيل المصنوعة من الطين المحروق، وعدد من المسارج، وموائد للقرابين، ومساند للرأس، وأوانٍ لأحشاء المومياوات، حيث يزخر بعدد كبير من الآثار المصرية، فيحتوي على ٤٣ فاترينة وعددًا من القطع الأثرية تصل لـ ١٠٠٠ قطعة، من متحف هرية رزنا، وذلك ليقدم نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص تل بسطا.

ويعسى المتحف إلى أن يكون مزارًا آثريًا وسياحيًا مناسبًا في الشرقية يوضح ويحكى تاريخ المنطقة الأثرية لجذب السياحة الداخلية والخارجية.

كما يخصص المتحف قاعة للمعبودة "باستت" بها العديد من تماثيل الآلهة مصنوعة من البرونز، بالإضافة إلى فاترينة بها دفنة لتابوت من الفخار ومجموعة من تماثيل الأوشابتى ومسندا للرأس وموائد القرابين، ويعد تمثال "ميريت أمون" زوجة الملك رمسيس التانى، من الأسرة الـثامنة عشر، أبرز القطع الأثرية في المنطقة.

الموسيقى مصر القديمة معرض أثري متحف تل بسطا حتحور الاثار

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة مجانًا خلال فترة الامتحانات

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

مصرع فتاة في "ليلة حمراء" مع شاب داخل شقة بالدقي.. و"الرائحة" تكشف الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة