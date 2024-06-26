المدير الفنى للذئاب: مباراتنا المقبلة أمام البنك الأهلى حياة أوموت

عقد معتمد جمال، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، جلسة حاسمة مع لاعبي الذئاب، ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض مران الفريق استعداداً للقاء البنك الأهلي المحدد موعده مساء الجمعة المقبل.

وكشف معتمد جمال للاعبي الذئاب عن أن لقاء الجمعة أمام البنك الأهلي حياة أو موت ولا بديل عن الفوز للتمسك بأمل البقاء وتحسين موقف الفريق في الجدول.

ويعاني المقاولون العرب من تراجع النتائج بشكل واضح هذا الموسم، ما تسبب في تغير الاجهز الفنية أكثر من مرة .

وبدأ فريق المقاولون الموسم تحت قيادة شوقي غريب ولكن تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وتمت الاستعانة بمحمد عودة الذى رحل هو الآخر لنفس السبب.

واستعان مجلس المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح بمعتمد جمال لقيادة الفريق على أمل الهروب من الهبوط هذا الموسم.

وركز المدير الفنى خلال اجتماعه مع اللاعبين على شرح الطريقه التى سيخوض بها موقعة الجمعة، وأوضح المدير الفنى للاعبيه نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن فريقه الأكثر تضرراً من نظام مسابقة الدورى هذا الموسم.

وأشار المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب خلال تصريحاته الخاصة إلى أن المقاولين تعرض لظلم تحكيمى واضح بشهادة خبراء اللعبة ولم نحصل على حقوقنا في كثير من المباريات وضاع العدد من النقاط على الذئاب نتيجة الأخطاء التحكيمية.

واعترف المشرف على الكرة بأن مجلس إدارة المقاولون من أكثر الأندية تعاوناً مع منظومة اتحاد الكرة، ولكن للأسف لم نحصل على ردود مقنعة على الكثير من الاحتجاجات.

وكان فريق المنقاولون العرب قد تقدم أمس باحتجاج رسمى لإدارة اتحاد الكرة بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

رسميًا.. إدارة المقاولون العرب تطالب بإعادة لقاء بيراميدز

تقدم المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بسبب مخالفة لجنة الحكام لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

الحكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم، وفي منتصف الموسم ولائحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكم لاختبار مرة ثالثة.

ووفقًا للوائح "مادة ٤٣ بند ١ و٢، مادة ٥٢ بند رقم ٤" يجب استبعاده من إدارة المباريات لنهاية الموسم.

خضوع الحكم لاختبار اللياقة البدنية المعتمد من فيفا (الوارنر تيست) شرط إلزامي، وهذا الاختبار لم يوفق فيه الحكم مرتين، وظل ممنوعًا من إدارة المباريات موسم كامل، وآخر مباراة أدارها كانت في الموسم الماضي، وكان يجب وفقا للوائح استمرار استبعاده حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن أعلن رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، عن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز، وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.