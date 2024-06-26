الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيل بسيطة لترشيد الكهرباء.. "إكسترا نيوز" توضح (فيديو)

ترشيد الكهرباء
ترشيد الكهرباء

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا تُبرز فيه خطوات بسيطة للتوفير في الكهرباء، حيث يساعد ترشيد الاستهلاك  على توفير المال بخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وتقليل انبعاثات الطاقة، مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.

وأوضح التقرير أنه يجب نزع كابلات الشواحن من الكهرباء عقب الانتهاء من الشحن، لأنه يستهلك كهرباء حتى في عدم توصيله بأى جهاز.

حيل لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف

ونصح التقرير باستخدام المصابيح الموفرة، لأنها توفر في الميزانية بسبب خفض الفواتير، والاعتماد على أجهزة الذكاء الاصطناعي التى توفر الجهد من حيث ضبط وقت عملها من خلال ضبط التوقيت. 

 

ونوه التقرير إلى أن التكييف من أكثر الأجهزة مستهلكة للكهرباء ويجب عمله على درجة حرارة من بين 24 إلى 26 وعمل المروحة. 

 

وتزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، لذلك تزداد الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء، بهدف تخفيض درجة الحرارة أكبر قدر ممكن؛ لذلك ينصح خبراء الطاقة لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك واتباع بعض العادات غير الصحيحة، فإن للترشيد فوائد كثيرة، أبرزها: "خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة، وتجنب فصل التيار الكهربائي في الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة، توفير المال بخفض قيمة فواتير الكهرباء الشهرية".

 

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