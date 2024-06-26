الثانوية العامة 2024.. رابط مفاهيم امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2024 عن مفاهيم امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، حيث أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان مادة الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري.

مفاهيم امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024، وتضم كافة المفاهيم، والقوانين، الموجودة في كتاب الفيزياء بعد ان تم تلخيصه، لتسهل على طلاب الثانوية العامة الاستعانة بها طوال فترة الامتحان، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

عدد أسئلة امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024 وتوزيع الدرجات وهي كالتالي:-

مدة امتحان الفيزياء 3 ساعات.

عدد الأسئلة المقالية للفيزياء سؤالين كل سؤال بدرجتين.

عدد أسئلة الاختيار من متعدد للفيزياء 32 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

العدد الكلي لأسئلة الفيزياء 2 مقالي و44 موضوعي، بإجمالي 46 سؤالا.

الدرجة الكلية للفيزياء "4 للمقالي، و56 للموضوعي بإجمالي 60 درجة.

توجيهات لطلاب الثانوية العامة 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة توجيهات لطلاب الثانوية العامة 2024، وهي:

أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا، كما يجب على الطالب التركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.

مع ضرورة تظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملا بقلم جاف أزرق، وموضحة انه يوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها، وغير مسموح تماما بكتابة في كتيب المفاهيم كما يجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان، وكتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير.