استقبال 80 رحلة طيران شارتر بمطارى مرسي مطروح والعلمين منذ بداية الموسم السياحى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين، مشيرا إلي أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا.

_80 طائرة شارتر

وقال إنه تم استقبال 80 طائرة شارتر حتى الان، منها 72 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، 8 رحلات شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى ، 30 رحلة قادمة من دولة ايطاليا، 12 رحلة من سلوفاكيا، 19 رحلة من التشيك، 7 رحلات من صريبا، 4 رحلات من بولندا بمطار مرسى مطروح، 7 رحلات شارتر قادمة من دولة التشيك ورحلة من بيلا روسيا بمطار العلمين منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2024 في مايو الماضي، موضحا أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، أمس الثلاثاء7 رحلات طيران شارتر قادمة من إيطاليا.

_رحلات الطيران السياحية

وأكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال بمشاركة مكتب هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة و التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

وفي سياق آخر، كان قد شدد اللواء خالد شعيب، على مراجعة كافة تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات أو إشغالات عشوائية دون تصريح، وتنظيم مواقع الإشغالات المصرح لها، مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة لظهور محافظة مطروح بالشكل الحضارى والسياحى أمام أهالي مطروح وزوارها مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة.