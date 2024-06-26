الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقبال 80 رحلة طيران شارتر بمطارى مرسي مطروح والعلمين منذ بداية الموسم السياحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسي مطروح والعلمين، مشيرا إلي أن المحافظة  تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من  السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وخاصة مع استمرار  توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا. 

_80 طائرة شارتر

وقال إنه تم استقبال 80 طائرة شارتر حتى الان، منها 72 رحلة  شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، 8 رحلات شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى ، 30  رحلة  قادمة من دولة ايطاليا،  12 رحلة من سلوفاكيا، 19 رحلة من التشيك، 7 رحلات من  صريبا، 4 رحلات من بولندا بمطار مرسى مطروح، 7 رحلات شارتر قادمة من دولة التشيك ورحلة من بيلا روسيا بمطار العلمين منذ بداية  موسم رحلات الشارتر 2024 في مايو الماضي، موضحا  أن  مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، أمس  الثلاثاء7 رحلات  طيران شارتر قادمة من إيطاليا.

_رحلات  الطيران السياحية

وأكد  محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أنه  يتم   استقبال  رحلات  الطيران السياحية القادمة  والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال بمشاركة مكتب هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة و التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

 

وفي سياق آخر، كان قد شدد اللواء خالد شعيب، على مراجعة كافة تراخيص إشغالات الكورنيش والشواطئ وإزالة أى تعديات أو إشغالات عشوائية دون تصريح، وتنظيم مواقع الإشغالات المصرح لها، مع المتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة لظهور محافظة مطروح بالشكل الحضارى والسياحى أمام أهالي مطروح وزوارها مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة. 

محافظ مطروح طيران الشارتر مطاري مرسى مطروح والعلمين مطروح التدفق السياحي

مواد متعلقة

لجنة مكبرة لتفقد حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخها بمطروح (صور)

صحة مطروح: لجان لمراقبة الأغذية وضبط وإعدام 250 كيلو أغذية فاسدة

"حب الوطن في الشريعة الإسلامية".. لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية يجتمع بالكادر التدريسي والإداري بالمعهد النموذجي

انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية الحلازين فى مطروح

تعليم مطروح: أجواء هادئة وإجراءات أمنية محكمة خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طالبات ثانوية عامة عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية: “غير مباشر”

صدقة جارية علي أرواح شهداء غزة.. طالبات الثانوية العامة بمطروح يوزعون المياة المعدنية

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة