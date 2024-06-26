وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات "يوم سكانى" بمقر القومي للسكان

شهد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، فعالية "يوم سكاني" بمقر المجلس القومي للسكان ببوسعيد بحضور راندا السلاموني مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفعالية تستعرض القضايا السكانية التي تؤثر على حقوق المرأة في المجتمع المصري وكيفية التأثير على مكانتها وسبل التغلب عليها وتقديم حلول للنهوض بمكانة المرأة المصرية فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية.

واشتملت فقرات الفعالية على فيديو قصير معد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقرة توعوية بعنوان "حكاية جدتي" بالإضافة إلى فقرة إلقاء بعنوان "بحلم ببكره" واختتمت الفعالية بتقديم اسكتش مسرحى مميز تحت عنوان "قضية فاطمة".

وقامت هالة حنيدق مدير فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، بتكريم وكيل الوزارة تقديرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، كما كرم الحضور الطلاب المشاركين في الفعالية من مدارس مجمع المهندس علي سليمان وابن خلدون الرسمية للغات وبورسعيد الرسمية للغات تقديرًا لما قدموه من عروض متميزة.

IMG-20240626-WA0121

IMG-20240626-WA0122

IMG-20240626-WA0123

IMG-20240626-WA0125