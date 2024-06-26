الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات "يوم سكانى" بمقر القومي للسكان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، فعالية "يوم سكاني" بمقر المجلس القومي للسكان ببوسعيد بحضور راندا السلاموني مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفعالية تستعرض القضايا السكانية التي تؤثر على حقوق المرأة في المجتمع المصري وكيفية التأثير على مكانتها وسبل التغلب عليها وتقديم حلول للنهوض بمكانة المرأة المصرية فى ظل الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية.

واشتملت فقرات الفعالية على فيديو قصير معد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقرة توعوية بعنوان "حكاية جدتي" بالإضافة إلى فقرة إلقاء بعنوان "بحلم ببكره" واختتمت الفعالية بتقديم اسكتش مسرحى مميز تحت عنوان "قضية فاطمة".

وقامت هالة حنيدق مدير فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد، بتكريم وكيل الوزارة تقديرا للجهود المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، كما كرم الحضور الطلاب المشاركين في الفعالية من مدارس مجمع المهندس علي سليمان وابن خلدون الرسمية للغات وبورسعيد الرسمية للغات تقديرًا لما قدموه من عروض متميزة.

IMG-20240626-WA0121
IMG-20240626-WA0121
IMG-20240626-WA0122
IMG-20240626-WA0122
IMG-20240626-WA0123
IMG-20240626-WA0123
IMG-20240626-WA0125
IMG-20240626-WA0125
IMG-20240626-WA0124
IMG-20240626-WA0124
بورسعيد تعليم بورسعيد تكريم فاعليات القومي للاسكان

مواد متعلقة

استعدادات لبدء تشغيل مجمع الصناعات الثالث للشباب ببورسعيد.. 3 يوليو

توفير قاعات بثلاث كنائس ببورسعيد لمذاكرة طلاب الثانوية العامة خلال انقطاع الكهرباء

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد ويشدد على تكثيف أعمال النظافة والتجميل

محافظ بورسعيد يشدد على تحقيق أقصى استفادة للطلاب من مبادرة مواجهة الدروس الخصوصية

محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بديوان عام حى العرب

سقوط جسم صلب عليه.. مصرع عامل بمصنع المواسير فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لديوان عام حي المناخ

محافظ بورسعيد يلتقى الشباب المنتفعين بالمشروع الصناعى "3 يوليو"

الأكثر قراءة

مفاجآت جديدة فى قضية الوثائق.. ترامب يحفظ أسرار أمريكا بـ"الدش" و"قاعة رقص"

من الأهلى والزمالك.. أسماء الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

فرص عمل متاحة بمترو الأنفاق.. الشروط وآخر موعد للتقديم

الثانوية العامة 2024.. إجابة امتحان الفرنساوى للصف الثالث الثانوى 2024

تجهيز قاعة باستاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

علي ترك

«واتش إت» تعيد للدراما المصرية سيرتها الأولى

حسين دعسة

ليلة الحرب الآتية على بيروت

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟

اليوم الـ264 للعدوان.. قصف عشوائى لمنازل ومدارس تؤوى نازحين فى غزة

المجاعة تهدد بفناء غزة.. وتحذيرت من كارثة غير مسبوقة