وزارة التربية والتعليم تعلن مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

يخوض طلاب الثانوية العامة، السبت المقبل، امتحان الفيزياء، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل ومواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024 وهى كالتالى:

مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024

مدة امتحان الفيزياء: 3 ساعات.

-عدد الأسئلة المقالية للفيزياء: سؤلان، كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد للفيزياء: 32 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان الفيزياء: 2 مقالي و44 موضوعي، بإجمالي 46 سؤالا.

- الدرجة الكلية لامتحان للفيزياء: "4 للمقالي، و56 للموضوعي بإجمالي 60 درجة.

وزير التعليم يتفقد تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد الوزير حرصه على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وتفقد الوزير أعمال الكنترول وجميع وحداته من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

واستعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.