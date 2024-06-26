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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 وتاريخ العطلات الرسمية لشهر يوليو

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

يتابع المواطنيين خاصة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 خاصة إنها تعد ضمن الإجازات الرسمية خلال الشهر الجاري.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

وترصد  "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 بالاضافة لباقي الإجازات الخاصة لعام 2024.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل ايام  قرارا وزاريا  بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 علي ان يكون يوم الأحد المقبل الاموافق  30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات وشركات القطاع العام وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ووفقا لقرار مجلس الوزار من المقرر ان يطبق القرار علي كل الوزارات، والمصالح الحكومية، كذلك الهيئات العامة، والإدارة المحلية، بالإضافة  إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، واستثني الدكتور مصطفي مدبولي ضمن القرارأعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

ووفقا للاجندة الرسمية للعام الجاري تاتي مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 علي النحو التالي 

  • الأحد 30 يونيو 2024: بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • الاثنين 8 يوليو 2024: بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024: بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.
  • الاثنين  16 أغسطس 2024: بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • الأحد 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

مواعيد إجازات شهر يوليو 2024

  • الخميس 4 يوليو 2024، سيكون يومًا عطلة رسمية بديلًا عن يوم الأحد 30 يونيو، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات.
  • الجمعة 5 يوليو 2024، عطلة أسبوعية ثورة 30 يونيو
  • السبت 6 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • الأحد 7 يوليو 2024، سيكون يومًا عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ.
  • الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق 13 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • الجمعة الموافق 19 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق 20 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • الخميس الموافق 25 يوليو 2024، علي ان يكون يومًا عطلة رسمية بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952، وذلك وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
  • الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
  • السبت الموافق 27 يوليو 2024، عطلة أسبوعية.
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