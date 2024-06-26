موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 وتاريخ العطلات الرسمية لشهر يوليو

يتابع المواطنيين خاصة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 خاصة إنها تعد ضمن الإجازات الرسمية خلال الشهر الجاري.

موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 بالاضافة لباقي الإجازات الخاصة لعام 2024.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل ايام قرارا وزاريا بموعد إجازة ثورة 30 يونيو 2024 علي ان يكون يوم الأحد المقبل الاموافق 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات وشركات القطاع العام وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

ووفقا لقرار مجلس الوزار من المقرر ان يطبق القرار علي كل الوزارات، والمصالح الحكومية، كذلك الهيئات العامة، والإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، واستثني الدكتور مصطفي مدبولي ضمن القرارأعمال الامتحانات التي ستستمر في مواعيدها المحددة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

ووفقا للاجندة الرسمية للعام الجاري تاتي مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 علي النحو التالي

الأحد 30 يونيو 2024: بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الاثنين 8 يوليو 2024: بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 23 يوليو 2024: بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952.

الاثنين 16 أغسطس 2024: بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الأحد 6 أكتوبر 2024: بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

مواعيد إجازات شهر يوليو 2024