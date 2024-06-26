الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية اليونانى: ما يجب العمل عليه حاليًا هو تقليص الصراع فى المنطقة

وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، إنه يثمن دور الأردن لتحقيق السلام في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على استقبال الأطفال المصابين جراء الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "ما يجب العمل عليه حاليًا هو تقليص الصراع في المنطقة وليس توسيعه".

من جانبه، قال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانًا غاشمًا على مدار 264 يومًا دمر المنشآت والمدارس ومناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأضاف أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد كارثية، و96% من السكان يعانون أوضاعًا لا يمكن قبولها.

وتابع أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الغذائية والأدوية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.

وزير الخارجية اليونانى الأردن غزة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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