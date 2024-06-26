الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغضبان" يتابع مستجدات العمل بحى الزهور ويوجه بتوصيل المرافق لمجمع الصناعات الثالث الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ديوان عام حي الزهور، في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل داخل المنشآت الحكومية، رافقه الدكتور عمرو عثمان نائبه وأحمد البهي رئيس حي الزهور والجهات المختصة.

سرعة تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز التكنولوجي بحي الزهور 

بدأ المحافظ جولته التفقدية باجتماع مع العاملين بديوان حي الزهور، للاطلاع على مستجدات العمل في ملفات عمل الحي والمشروعات التي يشهدها الحي مؤخرًا، وانتظام التواصل مع المواطنين والتأكد من سرعة الخدمات المقدمة.

وشدد المحافظ، خلال لقائه العاملين بديوان حي الزهور، على تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الأحياء، وإزالة الإشغالات لفتح الشوارع أمام حركة المواطنين والسيارات، والحفاظ على المستوى الحضاري اللائق والذي يتناسب مع طبيعة المشروعات الخدمية التي يشهدها الحي، وتكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء في الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين.

وتابع المحافظ سير العمل في المركز التكنولوجي، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمة، مشيدًا بالمستوى المتطور لنظم التشغيل وتقديم الخدمات بالمركز.

والتقى المحافظ عددًا من المواطنين للتأكد من حصولهم على الخدمة بشكل لائق، كما توجه المواطنون بالشكر لمحافظ بورسعيد على اهتمامه ومتابعته للخدمات المقدمة في المراكز الخدمية التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

 

في شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان عن استمرار أعمال رصف الطرق الداخلية والانتهاء من توصيل المرافق لمشروع مجمع الصناعات الثالث للشباب جنوب بورسعيد، والذى يأتى فى إطار النهضة الاقتصادية التى تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

وأكد المحافظ على الانتهاء من توصيل جميع المرافق لمجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، بما تشمله من أعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل المجمع الجديد.

ووجه المحافظ بسرعة قيام المستحقين بإتمام إجراءات التعاقد مع جهات المرافق، وذلك استعدادًا لبدء تشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، لتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث يسهم المجمع الصناعي الجديد في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية ويخلق فرصًا جديدة للنمو ويدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، ويضم صناعات ومنها (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية).

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حديقة حي الزهور خدمات حي الزهور

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