الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة أسيوط: توحيد الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين فى جميع الكليات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ جلسته الشهرية، اليوم الأربعاء، بحضورنواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

في مستهل الاجتماع؛ توجه الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة، والشرطة؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة؛ مؤكدًا أن تلك الثورة جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم؛ بمختلف طوائفه، الذي انتفض؛ ليحفظ أمن هذا الوطن، ووحدته، واستقراره؛ ليحيا فيه المصريون- جميعًا- بعزة، وكرامة، داعيًا  المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتنا؛ لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

كما هنأ مجلس الجامعة؛ أسرة الجامعة، ومنتسبيها؛ بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على الجميع بالخير، واليمن، والبركات.


رفع مقابل أعمال الامتحانات بكليات ومعاهد جامعة أسيوط


وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص الشكر، إلى أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء هيئة  التدريس بمختلف الكليات، وأعضاء الكادر الإدارى؛ لأدائهم المتميز، وجهدهم المخلص؛ خلال فترة امتحانات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، سواء لطلاب المرحلة الجامعية، أو طلاب الدراسات العليا، مؤكدًا أن هذا الجهد؛ انعكس في خروج العملية الامتحانية بصورة مشرفة تليق باسم جامعة أسيوط، ومكانتها المميزة، موجهًا بسرعة إعلان النتائج في أقرب وقت.
واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة خلال شهر يونيو أهمها؛ إجراء عدد من الجولات التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي التحريرية، والإلكترونية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ؛ بكليات جامعة أسيوط الحكومية، والجامعة الأهلية؛ للتأكد من انتظامها، وإطلاق (حملة معًا.. نحو جامعة خضراء مستدامة) بالتزامن مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأشاد مجلس الجامعة؛ بالإنجازات الكبيرة التي حققتها جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية مؤخرًا، بتقدمها نحو المرتبة الثالثة مصريًا؛ في تصنيف التايمز الإنجليزي للتنمية المستدامة ٢٠٢٤، وتصدرها الجامعات المصرية فى كفاءة العملية التعليمية، وفقا  لتصنيف ‏"THE IMPACT" الإنجليزي.

وثمن مجلس الجامعة افتتاح؛ وحدة الاستزراع المائي" بكلية العلوم، و"المكتبة الرقمية المركزية" بجامعة أسيوط الأهلية، و"صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال" بمعهد جنوب مصر للأورام، و"مزارع الإنتاج الجديد للنعام"، و"وحدة استخراج الدقيق الخالي من الجلوتين، والنشا؛ من الكسافا" بمزرعتي الدواجن، والخضر بكلية الزراعة، و"تطوير الموقع العام لكلية التربية النوعية"؛ بإنشاء برجولا خشبية صديقة للبيئة.

وهنأ مجلس الجامعة؛ فريق نادي العاملين؛ لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة كرة الطائرة للاتحاد الرياضي للمصالح الحكومية.

وأشاد مجلس الجامعة؛ باستقبال خبير عالمي؛ لإجراء عمليات تغيير الصمام الرئوي بالقسطرة بمستشفى القلب الجامعي، وبالتعاون الأكاديمي، والبحثي مع  المؤسسة اليابانية بالقاهرة، وإطلاق دورة تدريبية؛ لفهم مبادئ تعلم اللغة اليابانية.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة؛ لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بالجامعة؛ لحصوله على رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأقر مجلس الجامعة؛ اعتماد لائحة مركز التدريب والتعليم المستمر بمستشفى القلب الجامعي، وتشكيل الجهاز الفني والإداري للمركز، كما وافق المجلس؛ على توحيد الرسوم، والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين في جميع الكليات؛ وفقًا لمقترح المجلس الأعلى للجامعات، ورفع مقابل أعمال الامتحانات (المراقبون - الملاحظون -العمال) بكليات، ومعاهد جامعة أسيوط.

وأقر المجلس؛ تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين؛ بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية لكليات الجامعة.

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مجلس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة حلول العام الهجري الجديد

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