الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليفاندوفسكى: منتخب إسبانيا قادر على التتويج بلقب يورو 2024

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

أشاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بأداء منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، إذ يرى أن الفريق قادر على التتويج باللقب في نسخته الحالية.

وكان منتخب بولندا قد ودّع منافسات بطولة "يورو 2024" بشكل مبكر، بعد تذيّل جدول ترتيب المجموعة الرابعة من المسابقة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتختتم، اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات، بعد أن يكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 من بطولة يورو 2024.

ليفاندوفسكي يُشيد بأداء منتخب إسبانيا في يورو 2024

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "لم يحالفنا الحظ، بالتأكيد نشعر بالحزن وخيبة الأمل لتوديع بطولة اليورو".

وتابع: "حاولنا اللعب بشكل هجومي، رغم أننا نعلم مدى صعوبة مواجهة فرنسا".

وأضاف: "كنت أعرف كيف أنفذ ركلة الجزاء الأولى، ولكن الثانية كانت صعبة للغاية، وكنت متوترًا للغاية".

وواصل: "لقد حققنا التعادل وحصلنا على نقطة ثمينة، ونحن فخورون جدًا بما فعلناه في البطولة".

وعن رأيه في أداء منتخب إسبانيا، قال ليفاندوفسكي: "منتخب إسبانيا يمتلك جيلًا رائعًا للغاية، وقادرًا على تحقيق البطولة في النهاية".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته، مؤكدًا: "منتخب إسبانيا أحد المرشحين بقوة لحصد لقب اليورو، هناك فرصة كبيرة في ذلك".

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منتخب بولندا يودّع بطولة يورو 2024

وكان منتخب بولندا قد وقع في فخ التعادل مع فرنسا بنتيجة 1-1، أمس الثلاثاء، حيث سجل كيليان مبابي الهدف الأول لمنتخب ببلاده في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وتمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لـ بولندا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أيضًا.

وبعد اللقاء، تذيّل منتخب بولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2024، برصيد نقطة واحدة فقط، خلف النمسا المتصدر برصيد 6 نقاط، وفرنسا الوصيف برصيد 5 نقاط، وهولندا صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، لتتأهل جميعًا إلى منافسات دور الـ16 من المسابقة.

وانطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 14 يونيو، وتستمر على الأراضي الألمانية حتى يوم 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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