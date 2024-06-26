الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة شئون المرأة الفلسطينية: الاحتلال انتهك القوانين الدولية وهدم المنشآت المدنية فى غزة

منى الخليلي
منى الخليلي

قالت منى الخليلي، وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إنسانية كبرى تستهدف النساء والأطفال والشباب في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأضافت الخليلي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية وهدم المنشآت المدنية في غزة، بحانب منعه الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية يعد أمرًا في غاية الخطورة.

وأكدت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية أن 50 ألف امرأة حامل يفتقدن الرعاية الصحية اللازمة جراء العدوان الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية الاحتلال جريمة إنسانية قطاع غزة الضفة الغربية القدس القوانين الدولية غزة العدوان الإسرائيلى

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