"إكسترا نيوز" تستعرض مراحل إنتاج الكهرباء من المحطات حتى وصولها للمنازل

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مراحل توصيل التيار الكهربائى بعد توليدها من محطات التوليد بعدة مراحل قبل وصولها للمشترك فى منزله.

وفيما يلى مراحل توصيل التيار الكهربائي المشترك، وهى كالآتى:-

إنتاج الكهرباء يبدأ من محطة التوليد، والتي تعتمد علي مصادر الطاقة من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح وتحول المصدر إلى طاقة كهربائية.

ومن ثم تحول الكهرباء إلى شبكات ومحطات ذات محولات (جهد فائق وعال)، ومن خلال خط هوائي أو كابلات (جهد فائق وعال)، ومن ثم دخول الكهرباء للمنازل محولًا لتخفيض الجهد.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة، سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء"، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 ملايين و966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.